شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث قناة السويس: حققنا أرقاما قياسية بعد فتح أسواق جديدة واستقبال عملاء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن القناة تتعامل بطريقة جديدة وسياسة تسعيرية مرنة، وتم فتح أسواق جديدة، وتم استقبال سفن لأول مرة، وعمل تخفيضات للعملاء وهو ما ساهم فى تحقيق رقم قياسى بمبلغ 7 مليارات دولار أمريكى .

وأضاف المتحدث الرسمى لهيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم" على قناة DM، إن قناة السويس حققت أرقاما قياسية، قائلا: إحنا حققنا 7 مليارات دولار أمريكى إجمالى إيرادات الهيئة خلال العام المالى 2021 2022، والذى يعد رقما غير مسبوق تحققه هيئة قناة السويس فى ظل تحديات اقتصادية كبيرة يشهدها العالم.

إلى أنه بالرغم من كل التحديات التى يشهدها العالم، تحقق قناة السويس إيرادات هى الأعلى فى تاريخ القناة بالكامل، وحجم حمولات منقولة عبر القناة بيصل إلى 1 مليار و320 مليون طن بزيادة 10.9 عن العام المالى السابق.

وأشار إلى أن تلك الإيرادات وحركة التجارة لازالت تتعافى من جائحة كورونا، وفوجئنا بالحرب الروسية الأوكرانية والتى تلقى بظلالها على حركة التجارة المنقولة بحرا، ولكن برغم تلك التحديات نحقق أرقام قياسية تعكس تعامل الدولة المصرية، وإدارة هيئة قناة السويس التى انتهجت سياسات تسويقية مبكرة، وكان لنا السبق تحديدا فى التعامل مع الأزمتين أزمة جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وحركة التضخم التى يشهدها الاقتصاد العالمى.