شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل الفعلى للقطار الكهربائى الخفيف LRT.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف LRT ركوب القطار للجمهور، وذلك بداية من محطة عدلى منصور المركزية حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية)، يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة ، حيث أوضح وزير النقل أنه سينقل حوالى مليون راكب يومياً ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة الاولى التى يتم افتتاحها اليوم بطول 70 كم وبعدد 12 محطة وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات مضيفا أن التنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية / صينية وأن المشروع يشمل عدد 22 قطار كل منها مكون من 6 عربات كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة .

واشار الوزير إلى أن الاعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائى الخفيف LRT تبلغ 15 عمل صناعى ( 7 كوبرى مسار و 3 نفق مسار و 4 كوبرى سيارات و 1 نفق سيارات) واكد الوزير أن الهدف من مشروع القطار الكهربائى الخفيف ( LRT ) هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وان المشروع يحقق وفر فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً لافتا إلى أن القطار الكهربائى الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية.