شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل الفعلى للقطار الكهربائى الخفيف LRT.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أتاحت الشركة المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف LRT ركوب القطار للجمهور، وذلك بداية من محطة عدلى منصور المركزية حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واشار الوزير إلى أن الاعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائى الخفيف LRT تبلغ 15 عمل صناعى ( 7 كوبرى مسار و 3 نفق مسار و 4 كوبرى سيارات و 1 نفق سيارات) واكد الوزير أن الهدف من مشروع القطار الكهربائى الخفيف ( LRT ) هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وان المشروع يحقق وفر فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً لافتا إلى أن القطار الكهربائى الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية.