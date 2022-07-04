شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات قنا الاقتصادية: تأجيل قضية "مستريح أسوان" لجلسة 8 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت محكمة جنايات قنا دائرة الجنايات الاقتصادية، جلسة قضية مصطفى البنك، مستريح أسوان، والمتهم بالنصب الاحتيال على الأهالى بمحافظة أسوان، ليوم 8 أغسطس القادم.

وبدأت دائرة جنايات قنا الاقتصادية أولى الجلسات الجنائية للمتهم مصطفى البنك، بحضور عدد من الضحايا، وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان، قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التى كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء فى أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالى بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليون و771 الف، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا لتوظيفها فى تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالى والمجنى عليهم.