شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة يهنئ الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السفير هراتشيا بولاديان، سفير جمهورية أرمينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، متمنيا أن تُعاد هذه المناسبة على مصر والمسلمين حول العالم بكل الخير والسلام، مؤكِّدا تقديره للمكانة الدولية الكبيرة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والدور الذي يقوم به لنشر السلام وتعزيز قيم الأخوة والحوار والتسامح في مصر والعالم، معربا عن أمله في أن يتعاون الأزهر الشريف مع دار المخطوطات الأرمينية لحفظ الكثير من المخطوطات التراثية باللغة العربية لما له من خبرات كبيرة في هذا المجال.

من جهته، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لسفير أرمينيا وحرصه على تقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الأزهر حريص دائما على أن يكون مركزا لنشر قيم المحبة والحوار والتسامح عبر العالم، وترحيب فضيلته بتقديم الدعم اللازم لدار المخطوطات الأرمينية لحفظ المخطوطات التراثية العربية لديها.