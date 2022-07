شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة جسور تصدر عددها الجديد وتتناول 5 فضائل للعشر الأوائل من ذى الحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضح العدد في كلمة التحرير، أن الشريعة الإسلامية قد رتَّبت على أداء هذه الفريضة التي أوجبها الله تعالى على عباده مرةً في العمر على المستطيع، الثوابَ والأجر العظيم، وجعلت لها آدابًا، من أهمها: التوبة من جميع الذنوب، وتخير الرفقة الصالحة، الإكثار من ذكر الله تعالى، والإكثار من الدعاء، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي هذا العدد الجديد من جسور نقرأ:

في باب "عالم الإفتاء" تطالعون تفاصيل كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء- في افتتاح أعمال ندوة الحج الكبرى بمكة المكرمة، كما تجدون تقريرًا مفصَّلًا عن ختام أعمال المؤتمر الدولي الأول لمركز "سلام" لدراسات التطرف.

كما يتناول باب "المؤشر العالمي للفتوى" تحليلًا مهمًّا تحت عنوان: للأصحاء وذوي الهمم.. "المؤشر العالمي للفتوى" يلقي الضوء على فتاوى الحج.

أما في باب "رؤى إفتائية" فيتناول العدد موضوعًا حول استثمار الخلاف الفقهي في التيسير على الحجيج، حيث يتناول الخلاف في الفروع الفقهية، وكيف أنه أمر قد وقع في هذه الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

كما يتناول باب " فتوى أسهمت في حل مشكلة" فضل أعمال العشر من ذي الحجة، كونها أيامًا عظيمة الشأن جليلة القدر، تواترت الأحاديث على فضلها وعلو شأنها ومنزلتها .

أيضًا في باب مراجع إفتائية عرضًا لكتاب الإيضاح في المناسك للإمام النووي.

وإثراءً لموضوعات العدد في باب منبر المفتين مقالًا للدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي مصر والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بعنوان: "وقفات في مقاصد الحج"، يتحدث فيه عن الحج المبرور وكيف أنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، وكيف يجمع الحاج في رحلته المباركة من فضائل الأعمال الصالحة ما لا يحصى أجره وثوابه.

وفي القسم الإنجليزي من نشرة "جسور" يعرض العدد جولة إخبارية عن المؤسسات الإفتائية حول العالم باللغة الإنجليزية.

كما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مقالًا بالإنجليزية بعنوان: Reflections on Hajj: The Value of Unity ، يقدم فيه فضيلته تأملات في رحلة الحج وقيمة الوحدة فيه.

ويضم العدد مقالًا آخر، بعنوان: Women Performing Hajj Alone: A Prophetic Advice Come True

يتحدث عن ردود الأفعال الإيجابية حول قرار السلطات السعودية السماح للنساء السفر إلى الحج والعمرة بدون محرم، وكيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى هذه المسألة.