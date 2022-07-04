شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة الرياضية المستدامة" مؤتمر لتربية رياضية حلوان والكلية الدولية بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم كل من الكلية الدولية للإدارة ISM - بألمانيا وجامعة حلوان - مصر بالتعاون معDAAD، المؤتمر الدولي الرابع "السياحة الرياضية المستدامة" في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2022 في الغردقة، وتتم مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة.

ومن المقرر أن يتم عقد ورشة عمل تحضيرية للمؤتمر عبر الإنترنت في 27 يوليو لطلاب الدكتوراه من الجامعتين لتقديم أفكار للمقالات المشتركة، مع وضع تصور عن بعض المواضيع الفرعية المتعددة التي يمكن العمل عليها مع باحثين مشاركين من الجامعة الأخرى وذلك من اجل النشر المشترك للابحاث والاوراق الدراسية .

أوضحت الدكتورة أمل عبد الله أن محاور المؤتمر هي:

- إدارة المنظمات الرياضية.

- الريادة في السياحة الرياضية.

- التنمية المحلية المستدامة.

- الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسياحة الرياضية المستدامة.

- رياضات الحركة في السياحة وتنويع الرياضة.

- العرض الموجه نحو المستقبل وتطوير المنتجات.

- الاتجاهات في التسويق والاتصال الرياضي.

-إدارة الأحداث الرياضية.

- إدارة المخاطر في السياحة الرياضية.

- الادارة الاستراتيجية للسياحة الرياضية.

- سياحة الرياضات الإلكترونية.

وتعمل كلية التربية الرياضية على زيادة الشراكات الدولية وايجاد فرص للنشر الدولي وفتح شبكات بحثية دولية في المجالات العلمية الحديثة تحت اشراف الدكتورة منار شاهين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.