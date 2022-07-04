توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة لإدارة ورشة العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية

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القاهرة - سامية سيد - شهد كل من وزير النقل، وألكسندر شالنبيرغ وزير خارجية النمسا وجيرهارد كارنير وزير الداخلية بجمهورية النمسا وبحضور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة بين سكك حديد مصر وشركة فويست البين النمساوية لإدارة و تشغيل ورشة العباسية الخاصة بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

وقام بتوقيع العقد كل من، المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلاً عن وزارة النقل المصرية ، ومن الجانب النمساوى Franz Kainersdorfer رئيس مجلس إدارة فويست ألبين و Thomas Stocker الرئيس المالي لشركة فويست البين .

وصرح وزير النقل، أن العقد يشمل رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط انتاج حديث مدعم باحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية للوصول إلى إنتاج 600 مفتاح سنوياً، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، بالإضافة إلى التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة إلى 95% وذلك كإحدى الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية .

وأضاف وزير النقل، أن خطة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المفاتيح خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، سواء لتحديث الـ 10 آلاف كيلو متر سكة حديد الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة ومشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الانطلاق لتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج .

لافتا إلى أن هذا العقد نموذج ناجح للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنويا والحفاظ على ممتلكات واصول المرفق وتعظيم موارده،

كما تباحث وزير النقل مع كل من وزيري الخارجية والداخلية بدولة النمسا وبحضور سفير النمسا بالقاهرة لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، حيث أشاد الوزير بالتعاون القائم في مجال السكك الحديدية والمتمثل في ماكينات دك وفج وصيانة خطوط شبكة السكك الحديدية والتعاون في منظومة النقل النهري والمتمثل في تنفيذ مشروع RIS، مشيرا إلى التطلع لمزيد من التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصة في مجال السكك الحديدية وذلك مع التقدم الكبير للجانب النمساوي في هذا المجال .

ومن جانبه، أكد وزير خارجية النمسا أن زيارته لوزارة النقل المصرية مع وزير الداخلية بالنمسا لوزارة النقل المصري هو تجسيد للعلاقة القوية بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين .

وتجسيدا لمكانة مصر الكبيرة التي تعتبر صمام امان المنطقة ولها ثقل ودور كبير على المستوى الدولي وبها نهضة كبيرة في كافة المجالات ومنها قطاع النقل مؤكدا على الاهتمام الكبير من الشركات النمساوية لزيادة حجم التعاون المشترك .

وأشار وزير النقل خلال المباحثات إلى تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال النقل تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمال أطوال 2000 كم بالإضافة إلى تطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وهي مشروعات سيكون لها مردود إيجابي كبير، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أخرى في كافة مجالات النقل مثل مشروعات محاور وكباري النيل، مشيرا إلى إن القيادة السياسية وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو مترا بدلا من 100 كم للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة والصناعة والسياحة والزراعة .

لافتا إلى التعاون القائم مع العديد من الشركات العالمية في مجالات النقل مثل مجال النقل البحري الذي يتم التعاون فيها مع العديد من الشركات العالمية مثل هاتسيون الصينية العالمية وCMA الفرنسة ويوروجيت وكونتشيب وهاباج لويد، مضيفا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال النقل التي يمكن أن تشكل نماذج ناجحة للتعاون المشترك خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد .

وتم الاتفاق على تنفيذ خطة لتدريب مجموعات من المهندسين المصريين في مصر على أيدي خبراء متخصصين من النمسا للعمل في السوق المصري والافريقي والشرق اوسطي، وتكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لزيادة مشاركة الشركات النمساوية في مشروعات وزارة النقل.