شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يختتم جولة ناجحة بالكنائس الأنجليكانية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إلى مصر قادمًا من الجزائر بعد أن اختتم جولة ناجحة بالكنائس التابعة للإقليم، وذلك بقطاع شمال إفريقيا

وقال رئيس الأساقفة، إن الزيارة بدأت بصلاة القداس وخدمة تثبيت أعضاء جدد بالكنيسة وكذلك منح الترخيص لأربعة خدام علمانيين للخدمة بالجزائر الأمر الذي يعكس نمو الخدمة في هذه الابروشية مع القس الإنجليزي هيو توماس راعي الكنيسة هناك.

وأضاف رئيس الأساقفة: تضمنت الزيارة جولة بدير التبحرين الكاثوليكي هناك ولقاء مع الأب ديفيد مساعد الأب جان بول فيسكو رئيس أساقفة الجزائر.

واستكمل رئيس الأساقفة: لم تخلو الجولة من تبادل الرؤى مع مسلمي الجزائر حيث التقيت الإمام يوسف ميشريا رئيس منتدى جسور السلام الدولي الذي يؤمن بالتفاهم الإسلامي المسيحي ودوره في صنع السلم الاجتماعي.

جدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والذى يرأسه دكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة الحالى يضم 10 دول هي "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائروموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال".