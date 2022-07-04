شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق إيقاف نزيف الدم من الأنف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

١ - الجلوس.​

٢ - غلق فتحة الأنف عن طريق الضغط على الجزء الناعم من الأنف.​

٣ - إمساك الأنف لمدة 10 دقائق.​

٤ - تمايل قليلاً إلى الأمام مع الاستنشاق والزفير ببطء باستخدام الفم.​

٥ - إزالة اليد من على الأنف بعد مرور 10 دقائق.​

٦ - التحقق من توقف النزيف وإذا لم يحدث ذلك كرر الخطوات من جديد.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم النوم على الظهر عند محاولة إيقاف نزيف الأنف، حيث يؤدي ذلك إلى ابتلاع وازعاج المعدة كما تنصح بالرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كان النزيف لا يتوقف أو إذا كان هناك جسم غريب عالق في الأنف. ​