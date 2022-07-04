شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيليةبمصر، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي أن يعيده الله على مصرنا الغالية وشعبهاالعظيم، بالخير والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير».

وأضاف زكي: "كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فخامتكم، على قرار تخصيص قطعة أرض للطائفة الإنجيلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ونثمن مجهوداتكم الجادة والمخلصة في بناء ركائز دولة المواطنة وتأسيس دولة المساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين، وسعيكم الدائم لتحقيق مقومات الدولة المدنية الحديثة. نصلي إلىالله أن يمنح مصرنا العزيزة الرخاء والقدرة على تجاوز جميع التحديات معًا، بعقل وقلب مصري واحد".

وبعث رئيس الإنجيلية برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام،والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والماليةوالإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبنيسويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.