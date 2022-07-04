شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تشكر الرئيس على تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى، على قرار تخصيص قطعة أرض للطائفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال زكى فى بيان له "نثمن مجهوداتكم الجادة والمخلصة في بناء ركائز دولة المواطنة وتأسيس دولة المساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين، وسعيكم الدائملتحقيق مقومات الدولة المدنية الحديثة، متابعا: "نصلي إلى الله أن يمنح مصرنا العزيزة الرخاء والقدرة على تجاوز جميع التحديات معًا، بعقل وقلب مصري واحد".

وبعث رئيس الإنجيلية برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام،والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والماليةوالإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبنيسويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.