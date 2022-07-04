شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن فتح باب القبول بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب القبول لدفعة جديدة للعام الدراسي 2022 - 2023م بالمعهد الفني للتمريض - بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة - وزارة الأوقاف - من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2021 - 2022م لغة إنجليزية (من محافظة القاهرة الكبرى ، على أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الأولوية لمحافظة القاهرة) بمصروفات دراسية على النحو التالي:-

فقط وقدره ثمانية آلاف جنيه8000 الصف الأول الثانوي

فقط وقدره ثمانية آلاف جنيه8000 الصف الثاني الثانوي

فقط وقدره ثمانية آلاف جنيه8000 الصف الثالث الثانوي

فقط وقدره عشرة آلاف جنيه10000 الصف الرابع النقل (الفرقة الأولي)

فقط وقدره عشرة آلاف جنيه10000 الصف الخامس الدبلوم (الفرقة الثانية).

وتدفع المصروفات على دفعتين ، بالنسبة للصف الأول الدفعة الأولى بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام وذلك حتى لا يتم استبعادها من القبول ، والدفعة الثانية مع بداية الفصل الدراسي الثاني ، وذلك طبقًا للشروط الآتية والمعلنة بالمعهد وشروط وقواعد القبول المعلنة من وزارة الصحة وأي تعليمات أخرى تصدر من وزارة الصحة والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان ولمدة أسبوعين من تاريخ النشر على موقع وزارة الأوقاف .

وأوضحت الوزارة شروط القبول على النحو التالى:

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية .

2- أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة .

ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن خمسة عشر عامًا .

3- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبارالشخصي والكشف الطبي .

4- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 – 30) طالبة .

5- المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك .

6- تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر .

7- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة .

8- يشمل اختبار القدرات تحريري أو شفوي خلال كشف الهيئة (اختبار في اللغة العربية ، اختبار في اللغة الإنجليزية ، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، ...............) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة كل مادة .

9- كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية - قوة الملاحظة ، اللباقة في الحديث ، سرعة الاستجابة ورد الفعل ، مهارات التواصل ، المعلومات العامة ، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله ، المظهر العام ، سلامة النطق ، التناسق بين الطول والوزن....................) .

10- الكشف الطبي (يتم بواسطة القوميسيون الطبي (اللجان الطبية بالمستشفى) التي حددتها وزارة الصحة ومستشفى الدعاة وهي كشف رمد، كشف باطنة، كشف أنف وأذن وحنجرة، كشف عظام، بالإضافة لبعض التحاليل، والأشعة ورسم القلب) .

ملحوظة ويحق للجنة إضافة ما تراه مناسبًا من فحوصات واختبارات .

- في حال اجتياز الطالبة الاختبارات السابقة يتم اتباع الآتي للالتحاق بالمعهد :-

- قيمة كراسة القبول 1000 جنيه فقط وقدره ألف جنيه شاملة جميع الاختبارات والكشوفات والأشعات والتحاليل ورسم القلب، أصل شهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها للاطلاع وصورة منها، بيان نجاح للصف السادس الابتدائي والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الإعدادي ، صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر ، شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة ، عدد 8 صور حديثة 4 × 6 ، صورة بطاقة ولي الأمر، إيصال كهرباء حديث على نفس العنوان .

- في حالة اجتياز الطالبة الاختبارات السابقة يتم إحضار أصول الشهادات ، مع فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض – مستشفي الدعاة – وزارة الأوقاف ، مع إيصال سداد المصروفات خلال ثلاث أيام بمستشفي الدعاة وأخذ تعهد الطالبة وكذلك ولي الأمر بقبول التكليف بمستشفى الدعاة والمواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة وزارة الأوقاف بعد تخرجها (وكذلك إقرار بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة ، وعدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة) .

- ملحوظة ليس لولي الأمر الحق في الرجوع على المدرسة أو المستشفى برد قيمة كراسة القبول في حال عدم قبول ابنته بالمدرسة .

- ملحوظة ليس لولي الأمر الحق في الرجوع على المدرسة أو المستشفي برد قيمة المصروفات بعد دفعها بخزينة المستشفى بأي حال من الأحوال .

مواعيد الاختبارات

– على أن تكون مواعيد اختبارات القبول للطالبات الجدد وهي كالآتي :-

أولا :- تقدم طلبات الالتحاق بالمعهد ، من يوم السبت الموافق 16/7/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 28/7/2022م طبقًا لآليات القبول الواردة من وزارة الصحة (مرفق صورة).

ثانيا :- اختبارات القدرات والمعلومات العامة للطالبات الجدد ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30/7/2022 بالمعهد

ثالثا :- الكشف الطبي والنفسي والتحاليل والأشعات للطالبات الجدد ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6/8/2022 بمستشفى الدعاة

رابعا :- كشف الهيئة والمقابلة الشخصية للطالبات الجدد ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13/8/2022 بمستشفى الدعاة.