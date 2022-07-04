شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان الإعلامية شيماء جمال لمثواه الأخير بمقابر الأسرة عقب صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة وأقارب الإعلامية شيماء جمال من صلاة الجنازة عليها تمهيدا لدفنها بمقابر العائلة، حيث أدى أقارب وأسرة الإعلامية شيماء جمال صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، وسط حالة من الحزن والألم تعتصر القلوب، حزنا عليها.

وأعلنت أسرة الإعلامية شيماء جمال أداء صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة تمهيدا لدفنها وذلك بعد استلام جثمانها ، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية للإعلامية شيماء جمال، مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.

وأصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.