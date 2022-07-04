شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يصدر ملفا بعنوان "8 سنوات من تمكين المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة حلول الذكرى الثامنة على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية ، أصدر المجلس القومي للمرأة ملفاً بعنوان " 8 سنوات من تمكين المرأة في مصر" .

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن هذا التقرير جاء لعرض النجاحات والإنجازات العظيمة التي تحققت في ملف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات على مدار 8 سنوات هي العصر الذهبى للمرأة المصرية.

موضحة أن ذلك لم يكن ليتحقق دون الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصول المرأة على كافة حقوقها الدستورية .

وأضافت أن التاريخ سوف يذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو من صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية لتتولى كافة المناصب في مصر دون أى تمييز ، وتحققت في عهده إنجازات فاقت أحلام وتوقعات المرأة المصرية ، وأصبح سقف أحلامها عنان السماء في عصر حافظ على مكتسباتها ، وأعطاها حقها ، وأضاف العديد من المكتسبات، وذلك إيمانا من الرئيس أن تمكين المرأة هو واجب وطنى وحق أصيل من حقوق الانسان .