شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يصدر ملفا بعنوان "8 سنوات من تمكين المرأة" والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن هذا التقرير جاء لعرض النجاحات والإنجازات العظيمة التي تحققت في ملف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات على مدار 8 سنوات هي العصر الذهبى للمرأة المصرية.
موضحة أن ذلك لم يكن ليتحقق دون الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصول المرأة على كافة حقوقها الدستورية .
وأضافت أن التاريخ سوف يذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو من صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية لتتولى كافة المناصب في مصر دون أى تمييز ، وتحققت في عهده إنجازات فاقت أحلام وتوقعات المرأة المصرية ، وأصبح سقف أحلامها عنان السماء في عصر حافظ على مكتسباتها ، وأعطاها حقها ، وأضاف العديد من المكتسبات، وذلك إيمانا من الرئيس أن تمكين المرأة هو واجب وطنى وحق أصيل من حقوق الانسان .