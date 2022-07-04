شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فاكسيرا تتفقد مجمع ثلاجات حفظ اللقاحات بسعة 150 مليون جرعة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات فاكسيرا أعمال تنفيذ مشروعات فاكسيرا بأكتوبر التى تتضمن مجمع ثلاجات حفظ اللقاحات بالتعاون مع بالتعاون شركة سينوفاك الصينية بسعة تخزينية 150 مليون جرعة.

وبحسب بيانات شركة فاكسيرا، فإن مجمع ثلاجات حفظ اللقاحات هو أضخم مجمع لوجيستي للتبريد مميكن بالكامل لحفظ للطعوم بطاقه استعابيه 150 مليون جرعة للمنتج النهائى وكذلك حفظ المواد الخام.

ووفقا للبيانات المجمع مقام على مساحة حوالى 3200 متر مربع ومجهز بنظام تحكم آلى وكذلك أنظمة مراقبه إلكترونية ومراقبة الحرارة على مدار 24 ساعة، كما أن المجمع مجهز بنظام إدارة أتوماتيكي للغرف المبردة وكذلك نظام إدارة المخزون.

ويتم التحكم فى كل غرفه تبريد من خلال نظام تبريد مزدوج نظام للاستخدام وآخر احتياطى، كما أن المجمع مزود بأرصفة للشحن وتفريغ المنتجات ومن المتوقع الانتهاء من المشروع 15 أغسطس 2022.