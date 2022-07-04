أتوبيس مكشوف يستعد لاستقبال البطلة بسنت حميدة بمطار القاهرة

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطار القاهرة الدولى، لاستقبال بعثة منتخب ألعاب القوى قادمة من الجزائر، بعد المشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تستمر حتى 5 يوليو القادم.

ومن المقرر أن تصل البطلة بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى اليوم إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحققت بسنت حميدة ذهبيتي سباق 100 م و 200 م عدو، بعدما حققت رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

كما من المقرر أن يصل اللاعب ايهاب عبد الرحمن بطل رمي الرمح والحاصل علي الميدالية الفضية.