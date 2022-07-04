أخبار مصر.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ7 مليارات دولار

اكتمل وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، بإجمالي 6 آلاف و425 حاجا، وتم اليوم تفويج آخر فوج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وضم 524 حاجا وحاجة، بعد أن قضوا 5 أيام بجوار الرسول الكريم.

5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من مشروع صكوك الأضاحى.. إنفوجراف

يعد مشروعا صكوك الأضاحي والإطعام من أهم المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تحقق التكافل المجتمعي والأهداف الاستراتيجية للدولة في التوسع في نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الحرص على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في كافة المحافظات، وتقديمها لهم بجودة عالية وصورة كريمة، وذلك عبر منظومة شفافة وواضحة لعملية الشراء والذبح والتوزيع، الأمر الذي يعزز من العمل الخيري والإنساني ويرسخ قيم التكافل والتعاون والترابط داخل المجتمع المصري.

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يكفى لما يقرب من 6.5 أشهر ومعدل الاستهلاك الشهرى من الأقماح يصل لـ 750 ألف طن. كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الأسباب التى تقف وراء الارتفاع الخاص بمعدلات الإصابة بكورونا لـ 6.9% . "الصحة" تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا لـ 6.9%

أعلن الدكتور حسام رزق ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح قطع أراض في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا يقلل من فرص العدوى بالفيروس كما يقلل من شدة الأعراض حال الاصابة بالمرض. وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة ضخ اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك. "التموين" تعلن زيادة ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى

التموين: مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى لـ 6 أشهرهيئة التعاونيات تطرح قطع أراضى لإنشاء مستشفيات ومولات تجارية للبيع بالمزادالصحة: لقاح كورونا يقلل من فرص العدوى بالفيروس ويحمى من شدة الأعراض

جدد بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس دعوته للقاء الرئيس الروسي فلادمير بوتين ، وزيارة روسيا وأوكرانيا في محاولة لوقف الحرب الدائرة منذ 24 فبراير الماضي ، وذلك في تصريحات أدلي بها علي هامش رحلته التي يجريها إلى كندا. قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه يتم توليد حوالى 250 مليون طن من المخلفات فى أفريقيا سنوياً وبحلول عام 2050 ستتضاعف كمية المخلفات إلى حوالى 4 أضعاف، موضحة أنه لفهم الوضع الراهن لقطاع إدارة المخلفات فى أفريقيا، سيتم تحديد الممارسات الخاصة بإدارة المخلفات فى الدول الأفريقية . تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، إحالة طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول للتحقيق معه من قبل الشئون القانونية بالنادى، على خلفية سفره إلى ألمانيا وإسبانيا لأكثر من 50 يومًا، بداعى العلاج من إصابة فى وتر الركبة. الزمالك يُحيل طارق حامد للشئون القانونية بعد انتهاء تحقيق طبيب الفريق طقس شديد الحرارة بالقاهرة وشبورة على الطرق.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة البيئة: حجم المخلفات الأفريقية سنويا 250 مليون طن وستتضاعف 4 مرات بحلول 2050

بابا الفاتيكان يجدد دعوته: أرغب في زيارة موسكو وكييف ومستعد للقاء بوتين