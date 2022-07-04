شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ7 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تسجيل أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة.
أسامة ربيع: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ7 مليارات دولار
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، فى بيان صحفى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
اكتمل وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، بإجمالي 6 آلاف و425 حاجا، وتم اليوم تفويج آخر فوج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وضم 524 حاجا وحاجة، بعد أن قضوا 5 أيام بجوار الرسول الكريم.
5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من مشروع صكوك الأضاحى.. إنفوجراف
يعد مشروعا صكوك الأضاحي والإطعام من أهم المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تحقق التكافل المجتمعي والأهداف الاستراتيجية للدولة في التوسع في نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الحرص على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في كافة المحافظات، وتقديمها لهم بجودة عالية وصورة كريمة، وذلك عبر منظومة شفافة وواضحة لعملية الشراء والذبح والتوزيع، الأمر الذي يعزز من العمل الخيري والإنساني ويرسخ قيم التكافل والتعاون والترابط داخل المجتمع المصري.
التموين: مخزون القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى لـ 6 أشهر
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يكفى لما يقرب من 6.5 أشهر ومعدل الاستهلاك الشهرى من الأقماح يصل لـ 750 ألف طن.
أعلن الدكتور حسام رزق ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح قطع أراض في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.
قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا يقلل من فرص العدوى بالفيروس كما يقلل من شدة الأعراض حال الاصابة بالمرض.
وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بزيادة ضخ اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
بابا الفاتيكان يجدد دعوته: أرغب في زيارة موسكو وكييف ومستعد للقاء بوتين
جدد بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس دعوته للقاء الرئيس الروسي فلادمير بوتين ، وزيارة روسيا وأوكرانيا في محاولة لوقف الحرب الدائرة منذ 24 فبراير الماضي ، وذلك في تصريحات أدلي بها علي هامش رحلته التي يجريها إلى كندا.
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، إحالة طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول للتحقيق معه من قبل الشئون القانونية بالنادى، على خلفية سفره إلى ألمانيا وإسبانيا لأكثر من 50 يومًا، بداعى العلاج من إصابة فى وتر الركبة.
أسرة شيماء جمال تؤدي صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة
أدى أقارب وأسرة الإعلامية شيماء جمال صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة، وسط حالة من الحزن والألم تعتصر القلوب، حزنا عليها.