شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن الانتهاء من دراسات الجدوى لمشروع الربط الكهربائى الأردنى الخليجى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية اليوم الاثنين، الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع الربط الأردنى الخليجى المصرى من خلال مستشار عالمى، والتنسيق حاليا لرسم خارطة للمشروع تتضمن الجدول الزمنى لمراحل إنجازه وذلك بحسب التقرير السنوى للشركة 2021.

وأكدت شركة الكهرباء الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربي تسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد، بهدف تعزيز واستغلال موقع الأردن الجغرافي في عبور الطاقة إلى العديد من الدول .

من جهتها أشارت "بترا" إلى تقرير لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ذكر فيه اتفاقية إطارية وقعت بين الأردن ومصر خلال اجتماع اللجان العليا لتحديد الخطوات المستقبلية بخصوص الربط الكهربائي، كما جرى المباشرة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تعزيز الربط الكهربائي الأردني المصري.

وبخصوص الربط الكهربائي مع سوريا، أشار التقرير إلى اجتماعات أردنية سورية لبنانية للاتفاق على تحديد برنامج زمني وخطة عمل واضحة لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي السوري الأردني لتزويد لبنان بحوالي 250 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.

وبشأن الربط مع السعودية، جرى إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروع الربط الأردني السعودي، وتوقيع مذكرة تفاهم للمباشرة بإعداد اتفاقيات مشروع الربط والسير في إجراءات تنفيذ المشروع.



الجدير بالذكر أن الأردن يلعب دورا إقليميا في تبادل الطاقة وتنفذ مشروعات ربط كهربائي بينها وبين مصر العراق وفلسطين.

