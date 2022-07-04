شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة.