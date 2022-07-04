شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم زياردة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية إلى 120 طن يومياً، كما يتم طرح أيضا أكثر من 40 طن لحوم برازيلي مجمدة يوميا بالمجمعات الاستهلاكية مع سعر اللحوم المجمدة، من 90 إلى 85 جنيها للكيلو الواحد.
ووجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أيام وقفة عيد الأضحى وأول وثاني وثالث أيام العيد، مع توافر اللحوم بها لتلبية احتياجات المواطنين منها.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير، إن اللحوم الضأن المبرد يتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية بـ 135 جنيها للكيلو الواحد، واللحوم السوادني الطازجة 115 جنيها للكيلو، والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيها، وأنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف عمليات بمديريات التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وكذلك صرف السلع التموينية والمخابز في أيام العيد.