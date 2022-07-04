شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه تم زياردة ضخ اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية إلى 120 طن يومياً، كما يتم طرح أيضا أكثر من 40 طن لحوم برازيلي مجمدة يوميا بالمجمعات ‏الاستهلاكية مع سعر اللحوم المجمدة، من 90 إلى 85 جنيها ‏للكيلو الواحد.

ووجه الوزير الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أيام ‏وقفة عيد الأضحى وأول وثاني وثالث أيام العيد، مع توافر ‏اللحوم بها لتلبية احتياجات المواطنين منها.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير، إن اللحوم الضأن المبرد يتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية بـ 135 جنيها للكيلو الواحد، ‏واللحوم السوادني الطازجة 115 جنيها للكيلو، والخراف الحية سعر الكيلو قائم 90 جنيها، وأنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف ‏عمليات بمديريات التموين، والشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع، وكذلك صرف السلع ‏التموينية والمخابز في أيام العيد.