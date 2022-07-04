شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: قطار الصداقة الصينية - المصرية يسير بسرعة عبر أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة القطار الكهربائى الخفيف بأنه قطار الصداقة الصينية – المصرية يسير بسرعة عبر أرض مصر الشاسعة، مضيفا أن هذا المشروع سيوفر لخمسة ملايين ساكن خدمات نقل فعالة ومريحة بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة .

وأعرب السفير في تغريدة على موقع توتير اليوم الاثنين، عن سعادته بحضور افتتاح محطة عدلي منصور والقطار الكهربائي الخفيف ،الذي يعد الأول في مصر ويتم تنفيذه من خلال شراكة مصرية – صينية تحت الرعاية الشخصية لقادة البلدين.

وذكر بيان لسفارة الصين بالقاهرة اليوم أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان هو مشروع تعاون رئيسي تم توقيعه من قبل رئيسي الصين ومصر، وهو أيضًا أحد المشاريع الرئيسية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية بين الصين ومصر، مشيرا إلي أن هذا المشروع هو أول خط سكة حديد خفيف مكهرب في مصر ويعتبر "بطاقة تعريف" ورمزًا للإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يربط بين ثلاث مدن مهمة هي القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.

وأوضح أن السرعة التشغيلية للقطار الكهربائي الخفيف تبلغ 120 كيلومترا في الساعة، بينما يصل الطول الإجمالي للخط 65.6 كيلومترً ، وهناك 11 محطة على طول الخط، ومن المتوقع أن ينقل 340 ألف راكب يوميًا .. مؤكدا أن المرحلة الثانية من المشروع تتمثل في بناء خط توسعي بطول18ر3 كيلومتر (جسر بطول 5ر2 كيلومتر تقريبًا) وكذلك إنشاء محطة جديدة في منطقة العاصمة الجديدة.

وأشار إلي أن المرحلة الثالثة من المشروع تعد الامتداد الجنوبي للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع ، وربطها بخط سكة حديد «العين السخنة - العلمين» فائق السرعة الذي هو قيد الإنشاء ،وهناك حوالي 20 كيلومترًا من السكك الحديدية الكهربائية ذات المسار المزدوج ، و أربع محطات ، وموقف سيارات للسكك الحديدية الخفيفة ومحطة جر فرعية ، بالإضافة إلى عدد ثماني عربة ركاب كهربائية جديدة للقطار الكهربائي الخفيف.

