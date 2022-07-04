شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: متحورات أوميكرون الفرعية سريعة الانتشار ولا تؤدى لإصابات شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المتحورات الفرعية للمتحور أوميكرون أسرع انتشارا لكنها لا تؤدى إلى إصابات شديدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن التطعيم بلقاح كورونا الأداة الأهم في الوقاية من الفيروس عالميا مضيفا أن جميع التطعيمات آمنة.

وأوضح وجود تراخى من جانب المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وخاصة أثناء الاجتماعات وفى الأماكن المغلقة وقليلة التهوية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة مستمرة في حملات طرق الأبواب التى تستهدف الوصول لكافة الفئات المستهدفة من التطعيم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.