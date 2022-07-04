شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5.75 جنيه.
- البصل الأبيض 3.5 جنيه .
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 9 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه .
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه .
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه .
- الفلفل البلدى 6.5 جنيه .
- الفلفل الألوان 11.5 جنيه.
- الليمون بـ 20 جنيها.
- فاصوليا 13 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيه.
- الفراولة 11 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.