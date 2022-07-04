شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف أسباب ارتفاع معدل إصابات كورونا لـ 6.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الأسباب التى تقف وراء الارتفاع الخاص بمعدلات الإصابة بكورونا لـ 6.9% .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الأساب تتمثل فى ظهور بعض المتحورات الفرعية للمتحور أوميكرون أسرع انتشارا لكنها لا تؤدى إلى أصابات شديدة، وحدوث تراخى من جانب المواطنين، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وخاصة أثناء الاجتماعات، وفى الأماكن المغلقة وقليلة التهوية، والسبب الثالث تناقص المناعة المكتسبة من التطعيم أو العدوى السابقة بسبب مرور أكثر من 6 شهور على أحدهما .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.