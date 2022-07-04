شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بهندسة حلوان يبتكرون نظارة تترجم لغة الإشارة إلى صوت مسموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان نظارة تترجم لغة الإشارة إلى صوت مسموع، ويحول الكلام إلى لغة الإشارة، ويأتى ذلك المشروع في إطار مبادرة هنسوقلك التي تنظمها كلية الهندسة بحلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر للطلاب، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزيه ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.

أوضح الدكتور محمود المسلاوي، أن مشروع BDS (blind-deaf-system) Graduation project ، يتكون من جزئين، الجزء الأول عبارة عن نظارة تترجم لغة الإشارة إلى صوت مسموع حيث يمكن للشخص العادي والكفيف أن يستخدمها عن طريق تطبيق على الموبايل، والجزء الآخر يعمل على تحويل الكلام إلى لغة إشارة يستخدمها الشخص الأصم ، وذلك للمساهمة في حل مشكلة التواصل بين الشخص الأصم والكفيف والعادي.

وجاءت فكرة المشروع بناء على وجود حوالي 466 مليون شخص يعانون من ضعف وفقد السمع والنطق على مستوى العالم وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع والنطق الي 900 مليون شخص، وهم يعانون من مشكلة التواصل مع الآخرين بشكل كبير وبالتالى فإن هذا الابتكار يمثل فرصة جديدة لتحقيق التواصل المطلوب بين الأشخاص المختلفة.

وتكون الفريق الطلابي المشارك في المشروع من الطالب سيف الدين خالد سيف النصر ، والطالب عمر عبد المحسن حسين ، والطالبة ندى محمد سيد، والطالبة منة الله هشام سيد، والطالبة منة الله احمد فراج .