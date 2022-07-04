شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطرح سلعا مخفضة بمنافذ أمان قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الداخلية عبوات غذائية بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بأسعار مُخفضة تصل إلى 50 % عن مثيلاتها بالأسواق عبر منافذ منظومة "أمان" التابعة للوزارة، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق (4) الجارى، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة الوزارة للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.