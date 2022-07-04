شكرا لقرائتكم خبر عن 384 وظيفة خالية.. جامعة الأزهر تعلن عن حاجتها لمعيدين بالكليات الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر عن حاجتها إلى شغل وظائف معيدين من خريجى جامعة الأزهر بقطاع الكليات الشرعية، بعدد 384 وظيفة، حيث يتم التقديم بدءً من اليوم 4 يوليو وحتى 25 يوليو الجارى، وذلك بالشروط الآتية:

1- يشترط فيمن يتقدم لشغل احدى هذه الوظائف أن يكون مستوفياً للشروط والقواعد الواردة بالقانون رقم 103 لسنة 1961 م وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وعلى القرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2004 م وما الحقه من تعديل على القانون والتعديلات المنصوص عليها بالمواد 155 و 190 و 162 والمنشورة بالجريدة الرسمية في 24 / 5 / 2014 م .

2- يشترط أن يكون المتقدمين لوظائف المعيدين المعلن عنها من خريجي الكلية ذاتها من دفعة 2014 – ما عدا الكليات حديثة الانشاء فيكون التقدم من خريجي الكلية من أول دفعتين فقط.

3- يشترط في المتقدم لشغل وظيفة مدرس مساعد أن يكون من خريجي جامعة الازهر ومن خريج نفس الكلية المتقدم اليها.

4- يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف الا يكون قد سبق فصله من الدراسات العليا أو مسجلاً في تخصص غير المتقدم اليه والتقدم بشهادة من الدراسات العليا تفيد ذلك ، وأن يكون الحصول على درجة التخصص الماجستير أو العالمية " الدكتوراه " في التخصص الذي يتم التعيين فيه من جامعة الازهر ولا يعتد بالتسجيل أو الدرجة الحاصل عليها من خارج جامعة الأزهر في التعيين أو الترقية للدرجة الأعلى .

5- لا يجوز للمدرس المساعد والمعيد المحول لوظيفة ادارية التقدم للإعلان عن ذات الوظيفة بذات القسم المحول منه أو قسم مماثل بكلية أخرى .

6 - يشترط في المتقدم لشغل وظيفة معيد الا يزيد السن عن خمسة وثلاثين عاماً عند التقدم للاعلان .

7- يشترط في المرشح لشغل وظيفة معيد بهذه الكليات أن يكون حاصلاً على الشهادتين الإعدادية والثانوية الازهريتين وعلى الاجازة العالية " الليسانس " من جامعة الأزهر.

8- سيكون التعيين في وظيفة معيد بعقد لمدة عام يجدد في ضوء تقدم الطالب في دراسته والتزاماته وبحد أقصى خمس سنوات.

9- إذا كان المتقدم للوظيفة من الوظائف المعلن عنها من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة يجب عليه تقديم موافقة كتابية صريحة من جهة عمله بالتقدم للإعلان أو التقدم بإقرار بعدم العمل إذا كان لا يعمل.

10- تقدم الطالبات شخصياً أو بتوكيل رسمي - باسم أ.د / عميد الكلية وذلك في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.

مرفقاً بها المستندات الآتية:-

1- صورة الشهادات العلمية الحاصل عليها ​​المتقدم والأصل للاطلاع.

2- صورة شهادة الإجازة العالية " الليسانس " موضحاً بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج والأصل للاطلاع.

3- صورة من شهادتي الاعدادية والثانوية الازهريتين الحاصل عليهما المتقدم والأصل للاطلاع .

4- الموقف من الدراسات العليا بكل دقة ووضوح من الجهة المقيد بها المتقدم .

5ـ التقدم بشهادة حسن سير وسلوك من جهة عمله إذا كان يعمل أو من جهة تخرجه وحصوله على المؤهل .

6- بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلي والأصل للاطلاع .

7- صورة شهادة الميلاد .

8- صورة الموقف من التجنيد .

9 - صورة من بطاقة الرقم القومي سارية .

10- عدد 6 صور شخصية حديثة .

11- صحيفة الحالة الجنائية .

يراعى تسليم أصول المستندات عند التعيين ولا يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها على موعد الاعلان أو التي ترد بالبريد أو التي ترد بعد انتهاء الموعد أوغير المستوفاة للشروط يعتمد



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