شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن عن الفائزين بجائزتها التقديرية والتشجيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى، أسماء الحاصلين على جائزة الجامعة التقديرية والتشجيعية لعام 2021 بمجالاتها المختلفة.

جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية:

الدكتور رمضان بسطاويسي محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة بكلية البنات.

الدكتورة نجوى جمال محمد محرز الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن.

الدكتور مصطفى محمد محمد البغدادي الأستاذ المتفرغ بقسم الجغرافيا بكلية التربية.

الدكتور محمود حسن إسماعيل الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة

مجال العلوم الأساسية.

الدكتور خالد فؤاد خالد محمود الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية التربية.

الدكتور فؤاد إبراهيم الحسيني الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

الدكتورة نزيهة محمد حسنين الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي بكلية العلوم.

مجال العلوم الهندسية :

الدكتور عمرو علي عبد الرحمن الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة .

مجال العلوم التكنولوجية:

الدكتور تامر محمد عبد الفتاح النادي الأستاذ بقسم التصميم بكلية الهندسة.

الدكتور أشرف عبد العاطي محمد الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم (مناصفة) مع الدكتور عماد الدين محمود حجازي الأستاذ بقسم الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة.

مجال العلوم الطبية:

الدكتور عبد الناصر بدوي سنجاب الأستاذ المتفرغ بقسم العقاقير بكلية الصيدلة.

الدكتور محمد صلاح الدين الخولي الأستاذ المتفرغ بقسم طب الأطفال بكلية الطب.

الدكتور ضياء مرزوق عبد الحميد الأستاذ المتفرغ بقسم الصحة العامة بكلية الطب مناصفة مع الدكتور عزت السيد محمد السبكي الأستاذ المتفرغ بقسم الوراثه الطبية بكلية الطب.

- مجال العلوم الزراعية:

الدكتور نظمي عبد الحميد عبد الغني الأستاذ المتفرغ بقسم البساتين بكلية الزراعة .

مجال العلوم التربوية:

الدكتور محمد أحمد فرج موسى الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية

الدكتور سلوى أحمد محمود رشدي الأستاذ المتفرغ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية

مجال العمارة:

الدكتورة يوهانسن يحيى محمد عيد الأستاذ المتفرغ بقسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة

جائزة الجامعة التشجيعية:

في مجال العلوم الاساسية:

الدكتور إسلام محمد السعيد المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة :

في العلوم الأساسية الدكتورة مي صالح عبد المقصود حسين الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية التربية.

مجال العلوم الهندسية : الدكتور محمد كحيل محمد فايز الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة .

مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الهندسية: الدكتور هاشم عبد السلام عمران الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة.

مجال العلوم الطبية : الدكتورة دينا حمادة محمود محمد قاسم الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة.

مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية: الدكتورة منى محمد عبد المطلب الأستاذ المساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة.

مجال العلوم الزراعية: الدكتور محمود مجدي عبد الله الأستاذ المساعد بقسم الوراثة بكلية الزراعة.

جدير بالذكر، أنه ولأول مرة تمنح جامعة عين شمس جائزة تشجيعية لأعضاء هيئة التدريس حرصا من الجامعة علي تشجيع ابنائها علي البحث العلمي ؛ حيث تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية في أربع مجالات هي العلوم الأساسية، العلوم الزراعية ، العلوم الطبية والعلوم الهندسـية.

بينما تمنح جامعة عين شمس الجوائز التقديرية في ثماني مجالات على النحو التالي: العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العمارة، العلوم التكنولوجية، العلوم التربوية، العلوم الأساسية، العلوم الاجتماعية والعلوم الزراعية.