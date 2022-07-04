شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقى الدكتور وسيم السيسى ضمن مشاركته بمبادرة "اتكلم عربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، في إطار مشاركته في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، وذلك بحضور الدكتورة هالة الطلحاتي المدير التنفيذي لمؤسسة يارو.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الدكتور وسيم السيسي يمثل قامة كبيرة في علم المصريات، وتعد مشاركته في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" إضافة وقيمة مهمة فيما نسعى لتحقيقه من أهداف، تأتي على رأسها الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للدكتور وسيم السيسي على مجهوداته خلال الفترة الماضية، عمل خلالها على إعداد مجموعة من الحلقات المصورة التي استهدف فيها تعريف أولادنا المصريين بالخارج بتاريخ حضارتنا المصرية العظيمة وأهم ما يميزها، في قالب فني شيق يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة من مبادرة "اتكلم عربي" بما يعزز من الهوية المصرية في نفوس هذه الفئة، وسيتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للمبادرة خلال الفترة المقبلة، كما وجهت الوزيرة شكرها للدكتورة هالة الطلحاتي المدير التنفيذي لمؤسسة يارو، لتعاونها في تنفيذ هذه الحلقات المصورة بالشكل الملائم للمبادرة.

من جانبه، أعرب الدكتور وسيم السيسي، عن امتنانه للمشاركة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، مثمنا أهدافها وما تسعى لتحقيقه في إطار الحفاظ على الهوية المصرية، مؤكدا أن الأجيال المصرية الناشئة بالخارج في حاجة ماسة لتعريفهم بحضارتهم وتاريخهم الممتد حتى نتمكن من تعزيز انتمائهم للوطن فالانتماء لا يأتي إلى بالحب، والحب لا يأتي سوى بالمعرفة والتنوير، وهذا ما نطمح للوصول إليه من خلال ما سيقدم لهذه الفئة العمرية.

وقال د. وسيم إن الحلقات المصورة بلغ عددها 10 حلقات، تناول فيها أبرز ما يميز الحضارة المصرية القديمة، ويتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة من مبادرة "اتكلم عربي"، وتدور الحلقات حول الموسيقى، الاحتفالات، رمسيس الثاني، توت عنخ أمون، الطب، الأهرامات، مصر القديمة، أوراق البردي، حجر رشيد وكذلك الرياضيات، مضيفا أن هذه الحلقات بما تحتويه يمثل مبعث فخر واعتزاز لكل مصري خاصة المصريين بالخارج.

وشهد اللقاء الاتفاق على مشاركة الدكتور وسيم السيسي في المعسكر القادم لمبادرة "اتكلم عربي" المزمع إقامته في مدينة شرم الشيخ منتصف أغسطس المقبل، للأطفال المصريين بالخارج، وتنظيم ورش حكي للأطفال المشاركين حول عظمة الحضارة المصرية، وكذلك تعريفهم بقانون الأخلاق في مصر القديمة.