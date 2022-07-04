شكرا لقرائتكم خبر عن "محاكاة لتخزين المنتجات فى المصانع" مشروع تخرج لطلاب هندسة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدع طلاب هندسة حلوان في مشروع التخرج الذى يهدف الى محاكاة عملية التخزين، ويأتي ذلك في إطار مبادرة هنسوقلك التي تنظمها كلية الهندسة بحلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية، ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.

وتتطلب عملية تخزين المنتجات في المصانع والمحلات التجارية والصيدليات والمولات إلي الدقة وسرعة عالية في الأداء لتحقق معايير السلامة، حيث إن عمليات التخزين تدار يدويًا من خلال كوادر بشرية مما يؤدي إلى بطء في النظام وقلة الجودة وحدوث أخطاء كثيرة لذلك لجأت الشركات إلى استخدام معدات التحكم الآلي داخل المخازن حيث تدار عن طريق وحدات تحكم خاصة للقيام بأعمال الكوادر البشرية، وبالتالي تكون نسبة الأخطاء أثناء عملية التخزين أقل، بالإضافة إلى انخفاض في عدد العمال اللازمين لإتمام العملية.

لذلك يمكن للشركات توفير الكثير من المال بالإضافة إلى سرعة واستمرارية الإنتاج لفترات أطول وذلك من خلال هذا المشروع الذي يمثل محاكاة عملية التخزين حيث يتم توزيع كل منتج في المكان المخصص له، وتسليم المنتجات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها، كما تتم عملية التوزيع أو الاستلام بواسطة وحدة تحكم PLC، ويتم اختيار نوع المنتجات المراد توزيعها أو استلامها من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو من خلال Scada .

وأشرف على المشروع: الدكتور محمد القروفلي، الدكتور محمد إدريس، الدكتور رفعت سلام وتكون فريق عمل الطلاب المشاركين فى المشروع من مدحت السيد، محمد عبد الحليم محمد، أميرة فتحي السيد، آية أيمن عبد الحليم، آلاء سعيد طاهر