شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج المصرية: انتهاء تفويج جميع حجاج القرعة إلى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، بإجمالي 6 آلاف و425 حاجا، وتم اليوم تفويج آخر فوج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وضم 524 حاجا وحاجة، بعد أن قضوا 5 أيام بجوار الرسول الكريم.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، لا توجد أى حالات وبائية أو معدية بين صفوف الحجاج حتى الآن، وحرصت بعثة الحج المصرية على تنظيم ندوات للوعظ الديني، بحضور وعاظ وواعظات وزارة الأوقاف المرافقين للبعثة، لشرح كيفية أداء المناسك والآداب التي يجب أن يتحلى بها الحاج، وتخللها أيضا إرشادات صحية من الأطباء المصاحبين للبعثة؛ لتوعية الحجاج بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال تأدية المناسك.