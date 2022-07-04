شكرا لقرائتكم خبر عن لو ملحقتش تحجز.. مواعيد القطارات الإضافية بخطوط السكة الحديد خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية بداية من أمس الأحد وتستمر حتى يوم 20 يوليو تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أولا:

تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية في الفترة من 3/7 حتي 20/7 كالتالي :

• قطار 1940ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 22.50من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 11.55 .

• قطار 1941 ثالثة مكيفة اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 20.00من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 08.05 .

• قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتي ليلة 18/19-7 حيث يقوم الساعة 00.45من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 13.35 .

• قطار 1939 ثالثة مكيفة اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/5 -7 حتي ليلة 19/20-7 حيث يقوم الساعة 00.50من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 15.00 .

• قطار 1936 ثالثة مكيفة القاهرة / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 8.55 .

• قطار 1937 ثالثة مكيفة اسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة اسوان يصل القاهرة الساعة 10.30 .

• قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 8.55.

• قطار 1935 ثالثة مكيفة اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 14/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 13.20.

ثانيا:

تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية في الفترة من 3/7 حتي 19/7 كالتالي :

• قطار 2202 القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 17.00من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 05.15 .

• قطار 2203 اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 19.35من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07.55

• قطار 2204 القاهرة / اسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 10.20من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 23.05 .

• قطار 2205 اسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 10.00من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 22.40.

ثالثا :

تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي واهالي النوبة ونادي الجعافرة وابو الريش كالتالي :

• قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للإتحاد النوعي القاهرة / اسوان يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.10من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 07.20 .

• قطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للإتحاد النوعي اسوان / القاهرة يعمل يوم 16/7 حيث يقوم الساعة 18.20من محطة اسوان يصل محطة القاهرة الساعة 06.50.

• قطار 2026 تحيا مصر لنادي الجعافرة الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 10.05.

• قطار 2027 تحيا مصر لنادي الجعافرة اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 10.50.

• قطار 2028 تحيا مصر لنادي ابو الريش الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 04.45.

• قطار 2029 تحيا مصر لنادي ابو الريش اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 07.10.

• قطار 2030 تحيا مصر لنادي النوبه القاهرة / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 07.40.

• قطار 2037 تحيا مصر لنادي النوبه اسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة اسوان يصل القاهرة الساعة 07.25 .

• قطار 2032 تحيا مصر لنادي النوبه الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 10.20.

• قطار 2033 تحيا مصر لنادي النوبه اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 16/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 14.35.