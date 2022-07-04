شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية من مشغولات ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة عربية تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، أثناء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت.

استوقف حافظ منشاوى مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندسة ميار اسامة الزنانيري مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم والذين تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات معدنية داخل حقائب الراكبة.

قام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف محمود مصطفى الصغير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة (الألماس) بلغ عددها 25 واحدة عبارة عن سلاسل وخواتم ودلايات و انسيالات و حلقان.

أمر احمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.