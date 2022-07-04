شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا يقلل من فرص العدوى بالفيروس ويحمى من شدة الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا يقلل من فرص العدوى بالفيروس كما يقلل من شدة الأعراض حال الاصابة بالمرض.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أكد أن جائحة كورونا مازالت مستمرة ولم يعلن انتهائها من جانب منظمة الصحة العالمية وبالتالي وما زلنا في الجائحة حتى الآن وتابع: متوقع حدوث موجات أخرى من إصابات كورونا ولا أحد يعلم بالتأكيد ما سيحدث مستقبلا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لــ ”الخليج 365”: الأهم هو الحرص على التطعيم بلقاح كورونا خاصة أن الوزارة يسرت جميع إجراءات التطعيم حاليا للمواطنين سواء في الجرعات الأولى والثانية أو الجرعات التنشيطية وتابع: لا يوجد قوائم انتظار للحصول على اللقاحات.