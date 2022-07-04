شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استمرار مرور البعثة الطبية على مقرات إقامة الحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتورعمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة ، ورئيس البعثة الطبية للحج، أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في فنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، وتوزيع الكمامات، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 2732 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 2578 ندوة تم تقديمها في غرف الإقامة، و154 ندوة في أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الندوات بلغ 15 ألفا و563 حاجًا.

جدير بالذكر، أنه تم تخصيص أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .