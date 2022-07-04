نقيب الزراعيين: الدولة تتوسع فى زراعة غابات المنجروف

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين عن شجر المنجروف نبات ينمو على ساحل البحر الأحمر وليديه قدرة على حماية الشواطئ ويتحمل ملوحة المياه.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامية ندى رضا: موجود فى منطقة نبق فى جنوب سيناء أيضا وكانت هناك جهود فى السنوات الماضية فى التوسع غابات المنجروف وبدأنا ننشئ مشاتل للشتلات.

وأكد أن غابات المنجوف لديها قدرة للتكيف مع التغير المناخى ولديها القدرة على امتصاص الكربون 4 أضعاف الغابات الاستوائية، كما انها تقاوم عمليات المد والجزر ولها دور فى تثبيت التربة وحماية الشواطئ، وتدخل زراعة غابات المنجروف ضمن مبادرة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان الشرق الأوسط الأخضر، وتمويل المشروع من الموازنة العاملة للدولة وفى السنتين حوالى 2 مليون جنيه وهناك دعم مقدم من البحث العلمى وبحوث الصحراء وسيعرض فى قمة المناخ.