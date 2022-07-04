القومية للأنفاق: القطار الخفيف يوفر مليار و700 ألف جنيه سنويا فى الوقود فقط

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن افتتاح محطة عدلى منصور المركزية والقطار الكهربائى، اليوم الأحد، هو نقطة نجاح جديدة تُحسب للدولة التى تبذل قصارى الجهود من أجل التنمية والتطوير وهو حدث كبير شهدته الدولة المصرية اليوم، مشيرا إلى أن محطة عدلى منصور ستربط بين عدد من وسائل المواصلات ويسهل عملية التنقل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامية ندى رضا: "القطار الكهربائى الخفيف يمثل أحدث تكنولوجيا النقل فى العالم وتنقل حوالى مليون راكب يوميا ويوفر ربط كل التجمعات العمرانية بشرق القاهرة بوسيلة مواصلات حضارية وجماعية وصديقة للبيئة ويوفر سنويا مليار و700 مليون جنيه فى الوقود فقط".

وتابع: "التشغيل التجريبى فى المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق سيساهم فى حل الكثافات المرورية، ومع استكمال الشبكة نقدر نستوعب من 205 ملايين يستخدمون الشبكة إلى 9 ملايين ونقضى على الكثافة المرورية بشكل نهائي".

وأكد أنه شارك فى هذا المشروع 60 ألف عامل شاركوا فى مشروع القطار الخفيف وبه 300 ألف فلنكة للسكة الحديد.