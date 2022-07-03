أخبار مصر

القائم بأعمال وزير الصحة والسكان ينعى مشرفة تمريض توفيت خلال مباشرة عملها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة والسكان ينعى مشرفة تمريض توفيت خلال مباشرة عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، السيدة سميحة صالح مشرفة التمريض فى مستشفى الحسينية المركزى بمحافظة الشرقية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

 

وكانت السيدة سميحة صالح، قد توفيت، اليوم الأحد، خلال أداء عملها كمشرفة للتمريض بالعيادات الخارجية فى مستشفى الحسينية المركزى بمحافظة الشرقية، بعدما شعرت بإعياء شديد نتيجة تعرضها لهبوط حاد فى الدورة الدموية. 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا