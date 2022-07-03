القائم بأعمال وزير الصحة والسكان ينعى مشرفة تمريض توفيت خلال مباشرة عملها

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، السيدة سميحة صالح مشرفة التمريض فى مستشفى الحسينية المركزى بمحافظة الشرقية -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت السيدة سميحة صالح، قد توفيت، اليوم الأحد، خلال أداء عملها كمشرفة للتمريض بالعيادات الخارجية فى مستشفى الحسينية المركزى بمحافظة الشرقية، بعدما شعرت بإعياء شديد نتيجة تعرضها لهبوط حاد فى الدورة الدموية.