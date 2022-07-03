مطار القاهرة الدولى ينقل اليوم 68 ألف راكب على متن 469 رحلة جوية

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة اليوم الأحد 68 ألف راكب على متن 469 رحلة سفر ووصول على مدار 24 ساعة.

وحسب مصادر مطلعة بمطار القاهرة لـ"الخليج 365"، أنه سيغادر مطار القاهرة اليوم الأحد 233 رحلة إلى وجهات دولية وداخلية عديدة نقلت على متنها حوالى 27,710 ألف راكب، إلى مدن نيويورك لندن باريس روما ميلانو برشلونة ميونخ برلين فرانكفورت بودابست فيينا بروكسل كوبنهاجن أمستردام جنيف مدريد بوخارست دبى أبوظبى الشارقة رأس الخيمة جدة الرياض الدمام عدن بنغازى عمان مسقط الخرطوم بيروت البحرين الكويت المدينة بغداد أديس أبابا كانو أثينا لاجوس أبوجا نيروبى عنتيبى.

فى حين يصل مطار القاهرة 40,047 راكبا قادمين على متن 236 رحلة جوية من عدة وجهات دولية وداخلية مختلفة منها ميلانو بروكسل لندن برشلونة مدريد أمستردام كوبنهاجن برشلونة باريس جنيف إسطنبول فيينا أثينا روما ميونخ برلين بيرجامو دبى أبوظبى الشارقة جده المدينة بنغازى مسقط عمان الخرطوم عدن دمشق الرياض الدمام تبوك

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.