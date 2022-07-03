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زواج الأطفال يساهم فى الزيادة السكانية.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى "إنفوجراف" يشير إلى أن زواج الأطفال يساهم فى الزيادة السكانية، وذلك ضمن الحملة التى أطلقتها الوزارة للقضاء على زواج الأطفال، تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبمساهمة الاتحاد الأوروبى وسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة.

 

 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أطلقت مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال. 

 


 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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