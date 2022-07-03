شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بمشاركة شخصيات مصرية وعربية دار العلوم جامعة القاهرة تحتفل بذكرى 30 يونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إحتفالية كبرى فى ذكرى مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونية شارك فيها عدد كبير من الشخصيات المصرية والعربية وجرى خلالها تكريم شخصيات عامة أبرزهم الفنان محمد صبحى و المستشار خالد محجوب والدكتور وسيم السيسى، فى حضور ممثل شيخ الأزهرالدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع الإسلامية، والأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة نيابة عن البابا تواضروس واللواء الطماوى مساعد وزير الداخلية والدكتورعزمى زكريا مدير جامعة القاهرة فرع الخرطوم.

كما شهد الحفل تكريم الكاتب الصحفي الدكتور محمد ثروت الباحث فى التسامح وحوار الحضارات، ومن أسرة جامعة القاهرة دكتور محمد نبيل غنايم ودكتور يوسف عبد الفتاح ودكتور أحمد بلبولة ودكتور حجاج أنور، والمستشار صبرى الجندى والإعلامية هبة رشوان توفيق، وايمن عدلى سكرتير عام نقابة الإعلاميين ودكتور خالد فتح الله مدير معهد الإذاعة والتليفزيون.

من جانبه أكد الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية أن كلية دار العلوم حاضنة العلم والعلماء ودرة تاج اللغة العربية وحارسها الأمين تحتفل بثورة خرج الشعب فيها بكل فئاته من شباب ونساء واطفال لتخليص الوطن من سماسرة الأوطان، فى سبيل الحفاظ على الدولة المصرية. وقال الفنان محمد صبحى: كان يجب أن يكرم الشعب المصرى بأكمله ورموز الثورة الشعبية سواء سياسين أو إعلامين أو معلمين وغيرهم ممن شاركوا فى هذه الثورة العظيمة.

وأضاف الفنان محمد صبحي: جئنا لنكرم الوطن الذى رفض أن يستسلم أو ينهار، هذا الشعب وعى بأن هناك حرب عالمية ضدنا الغرض منها هو تفتيت الشعوب ولكن قد تفهم الشعب وعادت الأمور إلى مكانها الصحيح.

أضاف محمد صبحى: أنا هنا كفنان، أقول أن الفن والثقافة من خلالهما يمكن أن يبنى أو يهدم، نحن نريد الفن والثقافة معاول لبناء مواطن ذو قيمة مضافة يساعد الدولة فى التنميه المستدامة، مؤكدا على أن مصر قوية وباقية برموزها وشعبها.