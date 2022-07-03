شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة "صحتك ثروتك" بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إطلاق المرحلة الثانية من حملتها لدعم صحة الرجل فى مصر والشرق الأوسط تحت عنوان "صحتك ثروتك"، وذلك بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأوضحت الهيئة، تستمر فعاليات حملة «صحتك ثروتك» المقرر إطلاقها بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 3يوليو وحتى 30 أغسطس 2022، وتهدف إلى التوعية والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وتابع بيان الهيئة، تستهدف حملة «صحتك ثروتك» 30 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، حيث يتم خلال الحملة الكشف المبكر عن الإصابة لدى الرجال فى المرحلة العمرية من 50 وحتى 70عام، وذلك بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال إجراء تحليل PSA فى الدم، بالمجان، للاطمئنان على صحة المفحوصين، وإحالة من تثبت لديه أى إصابة إلى أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لاتخاذ اللازم طبيًا.

واستكمل البيان تنطلق الحملة، خلال الفترة من 2-7 يوليو الجارى، فى 10 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد وتشمل، وحدات طب أسرة (جنوب البترول، المناخ، العرب، عمر بن الخطاب، أم خلف،)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (القابوطى، بلال بن رباح، بحر البقر القديم، العرب).

وأكدت الهيئة فى بيانها، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، مشيرة إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، تهدف الحملات التى تطلقها الهيئة بشكل عام، إلى الكشف المبكر والتقصى المجتمعى للأمراض، وذلك من خلال الفحوصات المبكرة لاكتشاف الأمراض، وهو ما يعزز النظم الصحية فى أى دولة، ويضمن تقديم خدمات صحية وفقًا لمؤشرات من أرض الواقع، وطبقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية دأبت على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا الشأن، استناداً إلى أعلى المعايير العالمية؛ بهدف بناء مجتمع صحى يتوافر به كل مقومات الرعاية الصحية يظل أحد أهم ركائز الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة وبعداً استراتيجياً تسعى القيادة السياسية لتحقيقه فى أسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذى عكسته العديد من المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى واستمرت على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، تلك المبادرات التى رسمت خريطة للمؤشرات الصحية من خلال قاعدة البيانات التى وفرتها عن صحة المصريين.