شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تحويل معرض منتجات الفواخير من مؤقت إلى دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المهندسة دعاء أحمد عضو المكتب الفنى للمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، إنه تم عمل تطوير معرض منتجات الفواخير فى الفسطاط، حيث تم رصف للشوارع والورود والنجيلة.

وأضافت عضو المكتب الفنى للمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة دى أم سى، أن العام الماضى كان المعرض مؤقتا ولكن سيكون دائم كى نشجع الناس على إظهار حرفهم الجميلة.

وتابعت عضو المكتب الفنى للمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، أنه يتم تطوير منطقة الأطفال وقمنا بعمل منطقة لتعليم الفخار وتنمية مهارات الطفل بها وجزء لتلوين الفخار، وتعليمهم أيضا كيفية الحفاظ على كل نقطة مياه توعيتهم، بجانب عرض سلع بسيطة فى متناول المواطن المصرى بسيط.