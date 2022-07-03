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شكرا لقرائتكم خبر عن "ياسين" ينمى موهبته فى التصوير ويحلم بالانضمام إلى أشهر مصورى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك القارئ ياسين أحمد يوسف، الطالب الثانوى، والمقيم بمحافظة بنى سويف، عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"الخليج 365" بمجموعة صور من تصويره لإبراز موهبته فى فن التصوير واختيار المشهد المناسب.
وقال: "بدأت اكتشاف موهبتى أثناء دراستى في الصف الثانى الاعدادى، وحاولت في التعلم من أخطائى الأولى والاستماع إلى ملاحظات وانتقادات المحيطين، وكان مدرس مادة اللغة العربية هو الداعم الأول لموهبتى وكان يشجعنى بصفه مستمرة في استكمال هذا الطريق ولن أخذله حتى أصبح من بين أشهر مصورى العالم".
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