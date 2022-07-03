"ياسين" ينمى موهبته فى التصوير ويحلم بالانضمام إلى أشهر مصورى العالم

وقال: "بدأت اكتشاف موهبتى أثناء دراستى في الصف الثانى الاعدادى، وحاولت في التعلم من أخطائى الأولى والاستماع إلى ملاحظات وانتقادات المحيطين، وكان مدرس مادة اللغة العربية هو الداعم الأول لموهبتى وكان يشجعنى بصفه مستمرة في استكمال هذا الطريق ولن أخذله حتى أصبح من بين أشهر مصورى العالم".



