الرئيس السيسى:"أهتم بالإنسان المصرى واعتبره العمود الرئيسى لاستقرار الدولة"

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المتحف المصرى الكبير سيقوم بإدارته شركة متخصصة وليس وزارة الثقافة ، موضحا أن الدولة تتيح للقطاع الخاص إدارة المشروعات.

وأضاف الرئيس السيسى خلال حواره مع الإعلاميين، "أهتم بالإنسان المصرى واعتبره العمود الرئيسى في استقرار الدولة واستمرارها، فاليوم 3 يوليو ومن 9 سنوات من الذى نزل هم الناس كلها".

وتابع الرئيس السيسى، "الشعب المصرى لديه حس قادر على فرز الواقع لما نحن فيه".