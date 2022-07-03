شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بنسبة 6.9 % الأسبوع الوبائى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة رصدت ارتفاعا في معدلات الاصابة بكورونا بنسبة 6.9 % في الأسبوع الوبائى الماضى مع استقرار معدلات الوفيات والحجز بالمستشفيات.

وطالب، المواطنين بالتطعيم بشكل سريع والحصول علي الجرعات المعززة مع الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية من الوباء.