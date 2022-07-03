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الرئيس السيسي: مصر تضم نخبة من أفضل الإعلاميين لإيصال الصورة الكاملة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا نشهد يوما جميلا حيث نفتتح فيه ثمار خطة متكاملة يتم فيها تنفيذ قطارات كهربائية وأتوبيسات ترددية وغيرها".

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين: "لو لم يتم تنفيذ تلك المشروعات لتوقفت الدولة وأصابها الشلل".

 

وتابع الرئيس السيسى، أن مصر تضم نخبة من أفضل الإعلاميين القادرين على التعامل مع إيصال الصورة الكاملة وعليهم أن ينتبهوا أثناء حديثهم بأن الدولة ستصبح فى مكان آخر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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