شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تضم نخبة من أفضل الإعلاميين لإيصال الصورة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا نشهد يوما جميلا حيث نفتتح فيه ثمار خطة متكاملة يتم فيها تنفيذ قطارات كهربائية وأتوبيسات ترددية وغيرها".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين: "لو لم يتم تنفيذ تلك المشروعات لتوقفت الدولة وأصابها الشلل".

وتابع الرئيس السيسى، أن مصر تضم نخبة من أفضل الإعلاميين القادرين على التعامل مع إيصال الصورة الكاملة وعليهم أن ينتبهوا أثناء حديثهم بأن الدولة ستصبح فى مكان آخر.