شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نفتتح عددا ضخما من الجامعات الأهلية خلال سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تطور الأمم يأخذ وقتا طويلا للغاية من مرحلة جمود لنمو وتطور، "فما الذى نحن فين؟ هل نحن مثل دول متقدمة أخرى في دخلها واقتصاها؟".

وأضاف الرئيس السيسى خلال حواره مع الإعلاميين، سنفتتح عددا ضخما من الجامعات الأهلية سبتمبر المقبل من أجل تعليم جيد وتخريج أجيال لسوق عمل حقيقى.

وتابع الرئيس السيسى، سنرى نتائج ذلك بعد 10 سنوات، وسنجد نتيجة التعليم عندما يتخرج أول طالب فهناك مشروعات تأخذ نتائجها فترات طويلة.