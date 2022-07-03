شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس بالحفاظ على رصيد استراتيجى للسلع الأساسية 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة إجراءات توفير السلع الإستراتيجية وموقف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على رصيد استراتيجي من مختلف السلع الأساسية لمدة 6 أشهر، وهناك متابعة مستمرة مع الوزراء المعنيين بصورة دورية، للتأكد من وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع أيضاً موقف انتظام برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للشرائح المستحقة، حيث تم التشديد على توفير التمويل اللازم لهذه البرامج، التي تسهم في تخفيف تداعيات الأزمة على هذه الشرائح.