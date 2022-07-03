شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "هدية الرئيس السيسى للمصريين فى ذكرى 3 يوليو.. افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "هدية الرئيس السيسى للمصريين فى ذكرى 3 يوليو" وفيه: افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى.. الرئيس يوجه ببدء تشغيل المرحلة الثالثة "أ" من الخط الثالث للمترو.. ويتفقد قطارات تالجو الإسبانية.. محطة عدلى منصور المركزية أول مرحلة للتحول إلى نقل أخضر مستدام.. وخطوط نقل جماعى كهربائية صديقة للبيئة بأطوال 500 كيلو، والتفاصيل الكاملة للحدث الضخم في الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.

وداخل العدد تقرأ

ـ رئيس الوزراء يتابع الإجراءات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات.. ويؤكد: توجيهات رئاسية بنشر التنمية المستدامة والاستفادة من مقومات المحافظات.

ـ وزير خارجية النمسا: مياه النيل حق للجميع وندعم حق مصر فيها ونرفض احتلال دولة بعينها للنهر.

ـ طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى "الكيمياء" و"الجغرافيا" دون شكاوى.

ـ تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة بشعار"سوا هنعدى

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